Tot voor de marsen van 2019 was ze geen seconde bezig met het klimaat. Vandaag behoort Lola Segers uit Borgerhout tot de harde kern van Youth For Climate, klaar om eind deze maand te spreken met de groten der opwarmende aarde op de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Maar eerst een nieuwe reeks spijbelende klimaatmarsen in gang trekken, nu vrijdag in Gent en Louvain-la-Neuve.