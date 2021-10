1-jarig meisje overleden na aanrijding vlak voor kinderdagverblijf in Sint-Job-in-’t-Goor

In Sint-Job-in-’t-Goor is donderdagavond een meisje (1) aangereden op de oprit van een kinderdagverblijf. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, zijn voorlopig nog niet duidelijk. Het slachtoffertje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed aan haar verwondingen.

Het verkeersongeval gebeurde rond half vijf op de Sluisvijfbaan. “Een meisje van een jaar en drie maanden oud werd door een auto aangereden op de oprit van een kinderdagverblijf”, vertelt An Denis, woordvoerster van politiezone Voorkempen. Het kinderdagverblijf gaf op het moment van het ongeval opvang aan een veertigtal kinderen.

De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk. Het kind is zwaargewond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht, waar ook de ouders aanwezig zijn. Later op de avond overleed het meisje aan haar verwondingen. Zowel voor hen als de aanwezigen in het kinderdagverblijf is slachtofferbejegening voorzien.

Een verkeersdeskundige en het parket zijn ter plaatse. “Een verkeersdeskundige onderzoekt momenteel de omstandigheden van het ongeval. De bestuurder verkeert in shock. Zijn rijbewijs is ingetrokken”, aldus Denis.

Vermoedelijk is het ongeval gebeurd bij het ophalen van de peuter. Er is geen band tussen de bestuurder en het slachtoffertje. Het parket communiceert pas morgenvroeg over het incident.