Afghaanse hoofdstad Kaboel in duisternis gehuld na ontploffing aan hoogspanningsmast

Kaboel is donderdagavond volledig in duisternis gehuld nadat een ontploffing aan een hoogspanningsmast de stroomvoorziening naar de Afghaanse hoofdstad stillegde. Dat heeft het nationale elektriciteitsbedrijf meegedeeld.

De ontploffing deed zich rond 18.00 uur (lokale tijd) voor aan een hoogspanningsmast in Qala Murad Beg, in de omgeving van Kaboel, zo meldt de onderneming. De hele stad werd meteen in de duisternis gedompeld. Slechts in enkele gebouwen, die op noodgeneratoren werken, brandt er nog licht.

Over de oorzaak van de explosie bestaat nog geen duidelijkheid.