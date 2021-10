Met pensioen op je 30ste, kan dat echt? “Het gaat enkel mis als je niet weet wat gedaan eens je stopt met werken”

Sebastien Aguilar is 36 jaar oud en is al drie jaar met pensioen. Hij is een aanhanger van de FIRE-beweging: mensen die hard sparen en alles beleggen om vroeger te kunnen stoppen met werken. Intussen zijn er al 20.000 Belgen die die levensstijl interessant vinden. “Als het fout loopt, is het meestal niet financieel, maar sociaal. Mensen die eigenlijk met zichzelf geen blijf weten eens ze met pensioen zijn.”