Deze Vlamingen sparen om héél vroeg met pensioen te kunnen: “De eerste jaren zijn de moeilijkste”

Zo spaarzaam mogelijk leven. Zo weinig mogelijk geld opdoen, zoveel mogelijk opzijzetten en zo snel mogelijk kunnen leven van het vergaarde kapitaal. Het doel is niet: rijk worden. Het doel is wel: vrij zijn. FIRE, Financial Independence, Retire Early, is het concept, en vanuit de VS is het ook naar ons land komen overwaaien. Charlotte, Stefan en Vincent vertellen hun weg naar een pensioen voor hun 40ste. “Ik doe het terwijl ik een wereldreis doe.”