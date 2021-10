En hop, daar is covid weer. In de scholen, in de ziekenhuizen, en vooral in onze hoofden. Van nooit echt weggeweest, dat wel. Maar gingen de vaccins dat virusvenijn niet voorgoed verjagen? En als het dan toch hier is om te blijven: zijn we dan niet aan het vechten tegen de bierkaai? Niet verwonderlijk dat we daar wat moedeloos van worden.