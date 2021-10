EMA overweegt gebruik van ander vaccin aan te raden voor derde prik

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA gaf onlangs al goedkeuring voor die methode, het EMA bestudeert momenteel naar eigen zeggen de nodige gegevens om te beslissen of het zich aansluit bij dat advies. In de Europese Unie zijn momenteel enkel de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, en AstraZeneca goedgekeurd voor een eerste vaccinatie, voor een derde prik is voorlopig enkel het Pfizer-vaccin goedgekeurd.

“We zien enkele veelbelovende onderzoeksresultaten die bevestigen dat deze aanpak bij bepaalde combinaties van vaccins een sterkere immuunrespons uitlokt dan wanneer hetzelfde vaccin wordt gebruikt voor een extra injectie”, zei Marco Cavaleri, verantwoordelijke voor vaccinstrategieën bij het EMA donderdag op een persconferentie.

Johnson & Johnson

Een studie die vorige week in de Verenigde Staten werd gepubliceerd, toonde aan dat mensen die het Johnson & Johnson-vaccin – dat gebruikmaakt van klassieke virale vectortechnologie – kregen, beter beschermd leken te zijn als ze een boosterdosis van een mRNA-vaccin zoals Pfizer of Moderna kregen. Die laatsten “lijken veel beter te werken” bij het stimuleren van het immuunsysteem, en “zijn in staat om een ​​echt sterke immuunrespons op te wekken”, aldus Cavaleri.

De EMA beslist op 25 oktober of ook boostershots met het Moderna-vaccin worden goedgekeurd.