Plots gaan alle corona-alarmen weer af: “We hebben de stolp over de maatschappij nogal bruusk weggenomen”

Voor de vierde keer komt er een golf op ons af. Alweer liggen duizend mensen met corona in het ziekenhuis. Alweer stijgt het aantal besmettingen snel. Experts en politici zijn er niet gerust in – coronacommissaris Pedro Facon neemt straks zelfs zélf het woord op de wekelijkse persconferentie van Sciensano. Ging de vaccinatiecampagne ons niet uit deze miserie leiden? “Zonder vaccin zaten we nu in lockdown.”