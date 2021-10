Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi vrijgesproken van omkoping getuigen van bunga bunga-feestjes

Een Italiaanse rechtbank heeft de vroegere premier Silvio Berlusconi in een proces in samenhang met zijn bunga bunga-feestjes vrijgesproken, zo hebben de persbureaus Ansa en Adnkronos donderdag gemeld.

De 85-jarige leider van de conservatieve partij Forza Italia was ervan beschuldigd getuigen te hebben omgekocht om valse verklaringen af te leggen in verband met de feestjes met jonge vrouwen. Maar de rechtbank in Siena beschouwde dit als niet bewezen.

De advocaten van ‘Il Cavaliere’ gewaagden van een grote overwinning. Al zijn de juridische zorgen van Berlusconi nog niet volledig achter de rug: ook in Milaan wordt de vroegere regeringsleider aangeklaagd wegens omkoping.