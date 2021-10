Animal Rights looft 5.000 euro uit voor tip over verdwenen wolven: “Dergelijke criminele daden mogen niet ongestraft blijven!”

Na het verdwijnen van wolvin Naya, zijn nu opnieuw twee wolven spoorloos verdwenen in België. Dat meldt de vzw ‘Animal Rights’, die een beloning van 5.000 euro uitlooft voor wie de cruciale tip in de zoektocht naar de dieren.

Eén wolf verdween in Kalmthout, een andere in Limburg. “Na het vinden van vergiftigd vlees in de omgeving van de Limburgse wolvenroedel, wordt vergiftiging of ander kwaad opzet als meest plausibele verklaring naar voren geschoven”, aldus ‘Animal Rights’. Dat is naar eigen zeggen “onthutst”, en looft – net als twee jaar geleden bij de verdwijning van Naya – opnieuw een beloning van 5.000 euro uit “voor diegene die een gouden tip heeft die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van de dader. Dergelijke criminele en verwerpelijke daden mogen niet ongestraft blijven. Wij willen er alles aan doen om de waarheid aan het licht te brengen!”, klinkt het.

Animal Rights vraagt om alle potentieel nuttige informatie te bezorgen via info@animalrights.be. De persoon die de gouden tip bezorgt die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van de dader, ontvangt een beloning van 5.000 euro.