Heel Vlaanderen wilde haar helpen én werd boos op haar, ze verloor dochter én man: dit is het verhaal van Olga, de moeder van Sandra Massart

“Ik kan soms niet geloven dat wat ons overkomen is, écht gebeurd is”, zegt Olga Batiounina (51). Toen dokters ontdekten dat haar dochtertje Sandra Massart een zeldzame ziekte had, moest ze samen met haar man de strijd aangaan tegen de farma-industrie. Over die strijd is nu een film gemaakt, die volgende week in de zalen komt. Ze verloor haar dochter, én intussen ook haar echtgenoot. “Ik heb meer afgezien dan één mens in zijn leven zou moeten meemaken.”