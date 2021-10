Wat een afgang: José Mourinho lijdt met AS Roma grootste nederlaag uit zijn carrière

© NTB via REUTERS

AS Roma is een van de topfavorieten om de Conference League te winnen, maar donderdag liep het helemaal fout voor de ploeg van José Mourinho.

De Portugees koos in het koude Noorwegen voor een veredeld B-elftal. Met jonge gasten als Marash Kumbulla, Riccardo Calafiori en Gonzalo Villar. Maar weinigen hadden verwacht dat de Romeinen zo hard zouden afzien tegen Bodo Glimt. De thuisploeg kwam al snel op een dubbele voorsprong dankzij doelpunten van Erik Botheim en Patrik Berg.

Carles Pérez milderde in de 28ste minuut tot 2-1, maar daarna was het al Bodo Glimt wat de klok sloeg. Via nog eens twee keer Botheim, Ola Solbakken en Amahl William Pellegrino wonnen de Noren met duidelijke 6-1 cijfers. De 400 meegereisde Roma-fans waren woest.

Nooit eerder kreeg een team gecoacht door Mourinho zes doelpunten tegen in één wedstrijd. De 6-1 was ook meteen een evenaring van zijn grootste nederlaag ooit, naast de 5-0 in de Clasico tussen FC Barcelona en zijn Real Madrid uit 2010.

“We verloren van een team dat meer kwaliteit heeft dan de ploeg die ik opstelde”, reageerde ‘The Special One’. “Nu weten jullie waarom ik altijd met dezelfde spelers speel.”

Ook Tottenham verliest

Loïs Openda was met Vitesse gastheer voor Tottenham (1-0). Maximilian Wittek bezorgde de GelreDome een delirium door tien minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd tegen de netten te prikken. Openda werd gewisseld in blessuretijd, Harry Kane en Heung-Min Son behoorden niet tot de kern bij de Spurs.

Verder in Groep G won Rennes bij Mura met 1-2. Het team uit Bretagne, nog steeds zonder de geblesseerde Jérémy Doku, gaat aan de leiding met 7 op 9, gevolgd door Vitesse (6 ptn.). Tottenham staat pas derde (4 ptn.) en Mura bezet puntenloos de laatste plaats.

In Groep E viel Cyriel Dessers pas zeven minuten voor tijd in bij Feyenoord in de thuismatch tegen Union Berlijn. Toen stond de 3-1 eindstand al op het bord. Taiwo Awoniyi, ex-Moeskroen en ex-Gent, scoorde de Berlijnse goal. In diezelfde poule verloor Slavia Praag met 1-0 bij Maccabi Haifa. Feyenoord voert autoritair de groep aan met 7 op 9, voor Haifa (4 ptn.) en Slavia Praag en Union Berlijn (elk 3 ptn.).

In Groep B, de groep waarin Gent later op de avond nog partij geeft aan Partizan in Belgrado, pakten Anothosis Famagusta en Flora Tallinn hun eerste puntje door 2-2 gelijk te spelen tegen elkaar.

In de resterende ontmoetingen was LASK Linz te sterk voor Alashkert (0-3), smeerde PAOK Thessaloniki Kopenhagen een thuisnederlaag aan (1-2) en hield Qarabag de punten thuis tegen Kairat Almaty (2-1).