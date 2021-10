Jo Lernout zoekt opnieuw miljoenen en investeerders: “Dat ik dat godverdomme nog durf? Wel ja, ik durf dat”

Jo Lernout is terug in het land. Met plannen rond spraakherkenning maar zonder Pol Hauspie. — © Inge Kinnet

“Ik weet dat mensen denken: Hoe durft die gast terug te komen en investeerders te zoeken? Geld te vragen na alles wat er gebeurde? Ik durf dat inderdaad. Me wegsteken kon ook, maar ik ben geen schijtgans.” Jo Lernout (73) is na een lang verblijf in de Filipijnen terug in het land. Met plannen. Rond spraaktechnologie. Maar zonder Pol Hauspie (70). “We hebben een duidelijke afspraak.”