De droomreis die een nachtmerrie werd en nu voor altijd een raadsel lijkt te blijven: na Gabby Petito nu ook lichaam van Brian Laundrie gevonden

Het was een zoektocht die in de hele wereld werd gevolgd, die naar Gabby Petito, de 22-jarige influencer die verdween tijdens een roadtrip door de Verenigde Staten. Nadien – toen haar lichaam vermoord was teruggevonden – verschoof de focus naar haar verdwenen verloofde Brian Laundrie (23). Nu ook zijn lichaam gevonden is, dreigt de moord op Gabby Petito er een zonder antwoorden te worden.