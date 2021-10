Afgelopen zaterdag stond hij voor het eerst sinds 2 februari 2020 tussen de palen tijdens een officiële wedstrijd in de Elindus Arena en meteen pakte Sammy Bossut (36) met Essevee zijn eerste thuiszege van het seizoen. De doelman is na zijn tweede basisplaats helemaal terug, nadat hij vorig seizoen in de voorbereiding een schedelfractuur opliep.