Gelukkig zijn er voldoende punten. De grootste uitdaging voor KV Oostende is opnieuw wat beter gaan spelen, en dat beseft ook Alfons Amade (21). Volgens de Duitser is het een mysterie waarom de Kustboys vaak niet aan 100 procent aan een match kunnen beginnen. Een werkpunt. “Als we een tegengoal krijgen, kan er plots 20 procent bij. Dat mag niet”, zegt hij.