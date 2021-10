Siebe Van der Heyden stond tegen Seraing voor het eerst sinds augustus nog eens in de basis: “Vroeg me af welke fout ik had gemaakt”

“Bruxelles, ma ville, je t’aime.” Siebe Van der Heyden (23) is een van de publiekslievelingen bij Union, mede door het feit dat hij samen met het publiek na elke overwinning het bekendste supporterslied uit volle borst meezingt. Afgelopen zaterdag tegen Seraing was dat niet anders, maar de overwinning smaakte voor hem extra zoet: voor het eerst sinds augustus stond Van der Heyden weer in de basis.