MITOMANIA: Japanse wonderboy Kaoru Mitoma brengt Union (en heel België) in vervoering

Banzai. De Japanse strijdkreet weerklinkt in Brussel. Union staat op kop en is in de ban van Kaoru Mitoma (24). De Japanse huurling van Brighton & Hove maakte een hattrick tegen Seraing, waarna hij in héél België lof oogstte voor zijn straffe dribbels en sprints. Het Dudenpark heeft een opvolger voor Percy Tau. Hij spreekt amper Engels, is nog maar twee jaar prof en Antwerp-speler Miyoshi is zijn voorbeeld.

Op Youtube staat een filmpje van Mitoma. Op de tonen van These Nights van Avicci zie je hoe de dribbelaar in Japan tegenstanders in de luren legt en scoort. Sinds kort kunnen aan die compilatie ook zijn doelpunten voor Union worden toegevoegd: 4 goals in 174 minuten, plus een assist. Daarmee is hij beslissend om de 34 minuten en zowat de efficiëntste speler in de Jupiler Pro League. Analist Arnar Vidarsson had het al van bij zijn debuut gezien: “Die Japanner is ook een hele goeie. Die doet niets verkeerd”, zei hij weken geleden in Extra time.

Analisten hebben de waarheid in pacht. Vorig weekend viel Mitoma in tegen Seraing bij een 0-2-achterstand én een numerieke minderheid. Op 45 minuten tijd bezorgde hij Union de zege met een hattrick. Zeker de beelden van zijn laatste treffer, waarbij hij het veld overstak, gingen overal rond en zorgden voor een Mitomania. De fans zijn gek op hem, de Waalse kranten titelden: “Het was Mitoma tegen de rest.”De Japanner wou achteraf een interview geven, maar zijn Engels bleek nog te beperkt. Dus bewierookte ploegmaat Dante Vanzeir hem: “We zagen op de eerste training al hoe snel hij was. Als Mitoma dat koppelt aan efficiëntie­ en veel een tegen een komt, gaat hij nog uitblinken.”

Geen werkvergunning

Mooie complimenten voor een speler van 24 die nog maar twee jaar prof is. Nochtans maakt Mitoma al van jongs af deel uit van een Japanse voetbalschool, maar als hij op zijn achttiende kan doorstoten naar de A-kern van topclub Kawaski Frontale twijfelt hij. Hij ziet dat jeugdvriend en lagereschoolgenoot Koji Miyoshi – nu bij Antwerp – moeite heeft om aan speelminuten te raken en gaat studeren aan de universiteit van Tsukuba. Een sportopleiding waarbij hij wel kan blijven voetballen en toernooien spelen.

Daardoor doet hij pas op zijn 23ste mee in de Japanse J-League. En hoe. Bij Kawasaki Frontale is de linksbuiten in zijn eerste 30 duels goed voor 13 goals en 13 assists. Hij wint de Japanse titel, wordt genomineerd in het Elftal van het Jaar en is tweede op de MVP-ranking. Big in Japan, maar het eiland wordt snel te klein voor hem.

Mitoma mag meedoen aan de Olympische Spelen in eigen land. Daar behaalt hij net geen medaille, maar hij scoort wel in de 3-1-nederlaag tegen Mexico in de troostfinale. Uiteraard prijkt hij dan al op de radar van de Europese scouts. Celtic wil hem, maar het is Premier League-club Brighton & Hove dat hem binnenhaalt met 3 miljoen euro en een vierjarig contract. Enig probleem: met nul interlands krijgt hij geen Engelse werkvergunning.

Kaoru Mitoma bezorgde zijn team dit weekend de zege tegen Seraing met een hattrick op amper 45 minuten tijd. — © BELGAIMAGE

Enter Union. Brighton zoekt een huurclub voor Mitoma en zusterclub Union biedt redding. Het bood indertijd om dezelfde redenen ooit Percy Tau onderdak en dat werd een succes: 13 goals in 35 matchen. Als voorbeeld Miyoshi uitlegt dat België de ideale springplank is naar een topcompetitie is Mitoma’s keuze snel gemaakt. “Ik benadruk dat wij zelf voor Mitoma gekozen hebben”, zegt Chris O’Loughlin, sportief directeur bij Union. “Hij is ons niet opgedrongen door Brighton. We zochten zo’n speler en Brighton had iemand­ met het perfecte profiel: snelheid, diepgang… Mitoma koos ook voor ons na een gesprek met de coach en een rondleiding; We lenen trouwens maar één speler per jaar van Brighton. Administratief zijn wij twee aparte clubs.”

In ieder geval: als Union op zijn sociale media iets post over Mitoma krijgt het een massa reacties en komen er tientallen (Japanse) volgers bij. Dat was ook zo bij Tau. Zelfde constructie, zelfde doeltreffendheid, zelfde populariteit. “Tja, maar op het veld is Mitoma niet te vergelijken met Tau”, vervolgt O’Loughlin. Dat was een technicus die tussen de lijnen opereerde. Mitoma is een snelheidsduivel met een geweldige balbeheersing tijdens zijn sprints.”

Met handen en voeten

Een dagelijkse tolk is niet nodig, maar omdat Kaoru nog weinig Engels kent, is het moeilijk om hem de tactiek diets te maken. Daarom stelde coach Felice Mazzu hem in de competitie nog nooit op van bij de aftrap en fungeert Mitoma meer als superinvaller. Met handen en voeten wordt uitgelegd wat hij moet doen. Daarbij helpen video’s, schema’s en gebarentaal. Vanzeir: “Ach, voetbaltermen zijn universeel. De hele kern weet hoe goed Mitoma is en beseft hoe belangrijk het is dat hij goed integreert. We helpen hem.”

Stilaan voelt de Japanner zich thuis. Hij volgt Engelse les, at al friet met mosselen, went aan de files in Brussel, belt met zijn vriend Miyoshi en laat uitschijnen dat hij soms gaat zwemmen aan de VUB. “We hebben een goeie band met zijn Japanse begeleiders die hem bijstaan in dit avontuur”, besluit O’Loughlin. “Hij kan alleen maar groeien.”

Zijn droom is alvast om ooit in de Premier League of de Bundesliga te voetballen, zoals landgenoten Takehiro Tomiyasu of Daichi Kamada. Zij passeerden bij Sint-Truiden en komen nu uit voor Tottenham en Frankfurt. Daarnaast wil Mitoma Japans international worden. Bondscoach Hajime Moriyasu zat alvast in de tribune tegen Seraing.

© JEFFREY GAENS

Twaalf Japanners: alleen de Fransen zijn met meer

Naast Mitoma spelen er nog liefst elf andere Japanners in de Jupiler Pro League. Alleen Frankrijk (35 spelers) is beter vertegenwoordigd. Nederland (net als Japan 12 spelers) vervolledigt de top drie.

De elf andere Japanners:

Junya Ito (RC Genk)

Koji Miyoshu (Antwerp)

Ryota Morioka (Charleroi)

Musashi Suzuki (Beerschot)

Yuma Suzuki (STVV)

Daiki Hashioka (STVV)

Taichi Hara (STVV)

Daichi Hayashi (STVV)

Daniel Schmidt (STVV)

Ko Matsubara (STVV)

Tatsuya Ito (STVV)