De Buffalo’s toonden zich in Belgrado 90 minuten lang het betere elftal en konden op het uur de score openen dankzij eenkopbaldoelpunt van Sven Kums. Partizan Belgrado leek tot die treffer best tevreden met een gelijkspel maar toonde nadien toch meer dadendrang. AA Gent kwam echter nauwelijks in de problemen, al was het wel nog even schrikken toen invaller Vujacic het doelhout raakte.