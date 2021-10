EUROPA LEAGUE. Lyon en Denayer zetten scheve situatie recht, PSV en Vertessen lopen tegen verlies aan

Op de derde speeldag van de Europa League stonden donderdagavond naast West Ham-Genk (3-0) zeven andere matchen gepland, waarin een aantal Belgen in actie kwamen.

Lyon, met Jason Denayer in het hart van de defensie, keek al snel tegen een dubbele achterstand aan bij Sparta Praag door toedoen van Lukas Haraslin (4. en 19.). Karl Ekambi (42.) bracht de spanning terug. Snel na rust was alles te herdoen in de Tsjechische hoofdstad na de gelijkmaker van Houssem Aouar (53.). In een potige tweede helft voltrok invaller Lucas Paqueta (68.) de ommekeer. Ekambi (88.) legde nog een vierde in het mandje namens de troepen van Peter Bosz, Ladislav Krejci II. (90.+6) prikte te laat tegen. 3-4 was bijgevolg het eindresultaat na een spectaculaire pot. Lyon leidt de dans in Groep A met 9 op 9, voor Sparta (4 ptn.), Rangers (3 ptn.) en Brondby (1 pt.).

Dries Mertens kreeg zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Napoli, voor eigen volk tegen Legia Warschau (3-0). Halverwege was er nog niet gescoord. Mertens werd ruim een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en nadien zouden de Italianen er nog drie maken. Lorenzo Insigne verloste de Napolitanen in de 76e minuut. Victor Osimhen (80.), ex-Charleroi, nam de laatste twijfels weg en Matteo Politano (90.+5) plaatste het orgelpunt. Legia blijft desondanks leider in Groep C met 6 op 9, voor Napoli en Leicester (elk 4 ptn.). Spartak Moskou sluit de rij met drie punten.

Yorbe Vertessen zag vanop de Eindhovense bank hoe Myron Boadu Monaco op voorsprong bracht in het Philips Stadion van PSV. Cody Gakpo hing de bordjes vlak voor het uur weer in evenwicht. Vertessen stond op het moment van de gelijkmaker drie minuten tussen de lijnen. Toch was het slotakkoord voor de bezoekers via Sofiane Diop (89.). De 1-2 triomf brengt de Monegasken alleen aan de leiding met 7 op 9 in Groep B, voor het Sociedad van Adnan Januzaj, die van bij het eerste fluitsignaal mocht opdraven in en tegen Sturm Graz (0-1). Alexander Isak (69.) brak halverwege de tweede helft de ban voor de Basken. Sociedad telt 5 op 9, PSV 4. Sturm Graz sprokkelde nog geen enkel punt.

In de poule van Antwerp, dat eerder op de dag een punt meegraaide bij Fenerbahçe (2-2), kwamen Frankfurt en Olympiakos (3-1) in actie op Duitse bodem. Youssef El Arabi wiste op het halfuur de 1-0 van Rafael Borre (26.) uit, maar Almamy Toure (45.+3) lukte in het ultieme slot van de eerste helft toch een nieuwe voorsprong voor Frankfurt. Daichi Kamada (59.), ex-STVV, diepte de kloof uit tot twee doelpunten. Frankfurt (7 op 9) wipt over Olympiakos (6 op 9) naar de leidersplaats. Fenerbahçe (2 ptn.) en Antwerp (1 ptn.) volgen op een afstand.

In de resterende duels won Galatasaray nipt bij Lokomotiv Moskou (0-1) en was Rangers in Glasgow te sterk voor Brondby (2-0).