Hoe zou het nog zijn met Hernán Losada? Heel goed, zo blijkt. De 39-jarige Argentijn is aan een sterk debuutseizoen bezig bij DC United. Als jongste coach in de MLS is hij met zijn ploeg nog volop in de running voor een play-off ticket. Uiteraard volgt Losada het Belgisch voetbal nog op de voet, niet in het minst zijn ex-ploegen Anderlecht en Beerschot.