Achtervolging eindigt met crash in Nederland: politie op zoek naar Belgische verdachte

Een achtervolging, gestart in ons land, is geëindigd met een crash in Nederland nabij Terneuzen. Een persoon werd opgepakt, een andere persoon kon ontkomen. De Nederlandse politie is bezig met een zoekactie met

In de wagen, met Franse nummerplaat, zouden minstens twee Belgen zitten. Ze waren op de vlucht geslagen na een misdrijf. Toen ze de grens overgingen, nam de Nederlandse politie de achtervolging over. In Sluiskil, een gemeente nabij Terneuzen, is de wagen gecrasht. Een persoon kon ingerekend worden, een andere verdachte is op de vlucht.

Momenteel is een zoekactie aan de gang. Er werd ook een helikopter ingezet. Nog volgens de Nederlandse politie waren de inzittenden op de vlucht na het plegen van een “strafbaar feit”. “Wij hebben een verdachte aangehouden en met heli nog tevergeefs naar andere mogelijke inzittende(n)gezocht”, klinkt het op Twitter.

Het is niet duidelijk om wat voor feiten het gaat. De achtervolging werd in ons land ingezet door de leden van de politiezone Puyenbroeck, meldt een woordvoerder van de Federale Politie.