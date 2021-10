Gevonden lichaam is van Brian Laundrie, verloofde van vermoorde influencer Gabby Petito

Woensdag werden in het Myakkatchee Creek Environmentel Park, niet ver van het huis van de familie Laundrie in Florida, “wat menselijke resten lijken te zijn” aangetroffen nabij persoonlijke spullen zoals een rugzak en een notitieboekje van Brian Laundrie. Dat verklaarde de FBI. Er was verdere forensische analyse nodig.

Intussen kon het lichaam geïdentificeerd worden aan de hand van het gebit, zegt de FBI.

Enkele uren eerder had een woordvoerder van de lokale politie al meegedeeld dat het stoffelijk overschot zonder twijfel een menselijk lichaam was, en dat de kledij overeenkwam met wat Brian Laundrie droeg toen hij verdween op 13 september. Nog volgens de woordvoerder werd zijn notitieboekje gevonden buiten een zak die spullen droog moest houden, maar zou de politie er alles aan doen om het te drogen en recupereren.

De bezittingen werden woensdag aangetroffen door Laundries ouders, die samen met de politie in het park gingen zoeken.

Laundrie was spoorloos nadat hij zonder zijn verloofde Gabby Petito van een roadtrip was teruggekeerd. Zij werd kort na zijn verdwijning gewurgd teruggevonden in een natuurpark in Wyoming en Laundrie werd als een “person of interest” in haar moordzaak beschouwd.

Wekenlang werd in natuurgebied in Florida naar hem gezocht. Volgens de FBI stond de plaats waar zijn lichaam en spullen aangetroffen werden tot voor kort onder water. Het gebied zit ook vol alligators en slangen.