Twee politieagenten gewond bij ongeval na achtervolging

Donderdagavond was er een zwaar ongeval in de Otterstraat in Sint-Gillis. Na een achtervolging botste een bestuurder zonder rijbewijs met een neutrale wagen van de lokale politie. Daarbij raakten twee agenten gewond.

De feiten vonden plaats rond 22 uur. Op industrieterrein Hoogveld was er een ongeval. Een bestuurder passeerde er en gaf extra gas toen hij zag dat er politie aanwezig was. Een neutrale wagen zette de achtervolging in. Andere ploegen werden opgeroepen om bijstand te verlenen. Wat verderop in de Otterstraat ging het mis. Een anonieme wagen van de politie wilde de auto klemrijden in de enkelrichtingstraat, maar beide voertuigen botsten met elkaar.

Twee agenten raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder werd gearresteerd door de politie. Hij blijkt geen onbekende te zijn voor justitie. De man zou niet over een rijbewijs beschikken.