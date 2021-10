Riskante missie met drones voorbereid om honden van tussen lava La Palma te redden

Vier honden zitten al wekenlang vast in twee lege watertanks, bedekt met as, tussen lavastromen van de vulkaan Cumbre Vieja, die op 19 september uitbarstte op La Palma. De lokale dierenorganisatie Leales.org sloeg alarm toen het begin oktober het lot van de dieren ontdekte. De organisatie regelde sindsdien dat twee dronebedrijven voeding en water dropten om de honden in leven te houden.

Nu willen dierenliefhebbers op het Spaanse eiland een stap verder gaan: de honden met drones evacueren. Ze te voet bereiken is onmogelijk, omdat daarvoor hete lavastromen overgestoken moeten worden, en ook helikopters kunnen er niet vliegen omdat as en hete gassen de rotoren kunnen beschadigen. Drones zijn volgens woordvoerder van Leales.org Alejandro Molina “de enige manier om het te doen”, zei hij aan persagentschap AFP.

Normaal is het in Spanje verboden om dieren of mensen te vervoeren met drones. Maar een team van Aerocameras, een industriële drone-exploitant, kreeg groen licht van de plaatselijke autoriteiten om de operatie uit te voeren en kwam maandag op het eiland aan. Volgens de CEO van Aerocameras is het plan om een drone van zo’n 50 kilogram tot bij de honden te sturen, ze een voor een te vangen met een breed net, en over te vliegen naar een veilige plaats.

“We hebben geen ervaring met het vervoeren van een levend dier per drone. Niemand heeft dat”, zei CEO Jaime Pereira aan lokale tv-zender Telecinco. Het succes van de missie zal volgens hem grotendeels afhangen van de reactie van de honden: ze zouden kunnen wegrennen of springen. “Er zijn mensen die zeggen dat de honden een bot zouden kunnen breken of een hartaanval krijgen. Natuurlijk zijn er allerlei risico’s, maar ofwel krijgen we ze weg, ofwel bestaan ze over enkele dagen of weken waarschijnlijk niet meer.”

