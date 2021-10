Nog 200 Belgen vast in Kaboel

Er blijven ongeveer tweehonderd Belgen vastzitten in Kaboel, de Afghaanse hoofdstad die in augustus door de taliban veroverd werd. Dat bericht Le Soir vrijdag.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verklaarde eind september dat er nog 442 personen geblokkeerd zaten in Kaboel. Na het stopzetten van de luchtbrug op 30 augustus waren er 480 geteld, maar een 40-tal van hen kon vertrekken met twee speciale vluchten van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways. Die vluchten zijn nog een van de enige betrouwbare manieren om het land uit te komen voor Afghanen die een visa hebben of die zich bedreigd voelen door de machtsovername van de taliban. Ook zijn er soms vluchten naar Iran en Pakistan.

Volgens Le Soir blijven er vandaag nog iets meer dan 200 personen over die geblokkeerd zitten in Kaboel, onder wie 54 personen (en hun kerngezin) met de Belgische nationaliteit en 39 personen (en hun kerngezin) die een Belgische verblijfsvergunning hebben en klaar zijn om te vertrekken.

Overheid

Voor de gewezen medewerkers van de Belgische overheid en mensenrechtenactivisten is de situatie complexer. De Belgische regering wil hen niet in de steek laten, maar heeft op dit moment geen evacuatieplan voor die groep, die bestaat uit 108 personen. Reden is dat Qatar Airways alleen Belgen aan boord toelaat of mensen met een Belgische verblijfsvergunning.