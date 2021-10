Thomas Tuchel zorgt voor ergernis bij ex-club: “Uitspraken over Erling Haaland voelen voor Dortmund als een openlijke aanval”

Romelu Lukaku en Erling Haaland straks samen in de spits bij Chelsea? Het zou zomaar kunnen. Thomas Tuchel stak deze week niet onder stoelen of banken dat de club er in de komende transferperiodes alles aan zal doen om de Noor naar Londen te halen. Bij Dortmund zijn ze allerminst opgezet met de uitspraken van hun ex-coach.