Zware brand in loods in Assebroek: “Echt beangstigend om te zien”

Een hevige brand heeft donderdagnacht lelijk huisgehouden in de Gulden Peerdenstraat in Assebroek. De brand ontstond in een grote loods achter een voormalige drukkerij. De loods ging in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar moet wel nog een tijdlang nablussen. Gewonden vielen er niet.

Het vuur ontstond donderdagnacht omstreeks 3 uur. Het was een buurtbewoner die de vlammen opmerkte. “Mijn vriend is vrachtwagenchauffeur en moest er vroeg uit”, legt Michelle Snyders uit. “Hij was zich aan het klaarmaken toen hij de rode gloed zag. Hij belde de hulpdiensten, maar in een twintigtal minuten stond het hier volledig in lichterlaaie.”

Toen de hulpdiensten verwittigd werden, sloegen de vlammen inderdaad al metershoog uit de loods. De pompiers hadden dan ook meer dan de handen vol om het vuur te blussen. “Dit was geen evidente brand”, zegt Jeroen Bonte, postoverste van de Brugse brandweer. “En toch mogen we van geluk spreken. Want als dit een nacht eerder was geweest, dan had de wind het ons bijna onmogelijk gemaakt. Dan zouden de gevolgen nog veel erger geweest zijn.” (Lees verder onder de foto)

© IF

En dan doelt de postoverste op de omliggende woningen. De pompiers gingen het vuur te lijf en slaagden erin om het onder controle te houden. Ze konden verhinderen dat de vlammen oversloegen, maar de bewoners van een vijftal huizen werden wel geëvacueerd. Zij kregen de kans om in dienstencentrum Daverlo te verblijven. “De loods grenst aan onze achtertuin”, zegt een bewoonster. “Het was echt beangstigend om die vlammen te zien. Gelukkig kreeg de brandweer het snel genoeg onder controle. Er hangt hier wel een rookgeur, maar dit kon veel erger geweest zijn. We zijn allemaal geschrokken.”

Via BE-alert werd gevraagd om ramen en deuren in de omgeving gesloten te houden. De vlammen gingen namelijk ook met een hevige rookontwikkeling gepaard. Die vraag bleef uiteindelijk enkele uren geldig. De hulpdiensten trokken een commandopost op in het appartement van Michelle. “Plots stond het hier vol met brandweermannen en -vrouwen, en politiemensen. Zelfs de burgemeester kwam hier binnen”, zegt Michelle. “Vooral voor de kinderen was het een hele belevenis. Ik was zelf vooral blij dat de wind gunstig zat.”

Alles verwoest

De brandweer is momenteel nog aan het nablussen. De schade in de loods is gigantisch. “Die is eigenlijk klaar om te slopen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het gaat om een loods die onderverdeeld is in een achttal compartimenten. Daar stockeren acht bedrijven hun spullen. Ook het Concertgebouw van Brugge had er een afdeling. We zullen nu moeten nagaan wat er precies allemaal binnen stond. Maar feit is wel dat alles verloren zal zijn.”

De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend. Wellicht zal een branddeskundige die later nog moeten onderzoeken. Er werd donderdag wel met vernis gewerkt in de loods, maar het is nog niet zeker dat dit iets met de brand te maken heeft.

De loods werd totaal verwoest. — © if