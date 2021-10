Pieter Gerkens helpt Antwerp met kopbalgoal aan punt tegen Fenerbahce: “Maar de bal viel gewoon op mijn hoofd, zo moeilijk was het niet”

Met een knappe overhoekse en rake kopbal - zijn derde doelpunt van het seizoen - hielp Pieter Gerkens Antwerp aan een punt tegen Fenerbahce. De midden­velder beloonde zo ook zijn eigen prima prestatie - hij groeide echt na de rust. “Het was de ideale ­corner van Birger en ik stond ­relatief alleen, omdat we dachten dat daar de ruimte zou komen”, zei hij. “De bal viel recht op mijn hoofd. Het was niet zo moeilijk.”

Bescheiden zoals steeds, Gerkens. Hij loofde liever de prestatie van de ploeg. “We begonnen heel goed aan de match - het kón niet beter. We kwamen onder hun eerste pressing uit en zo lag er heel veel ruimte, waardoor we meteen konden scoren. Er zat zelfs nog meer in, als we nadien niet zo slordig met die ruimte waren omgesprongen. Heel jammer ook dat we vervolgens die twee penalty’s weggaven en hen zo terug in de match lieten komen. We zijn het geloof nooit kwijtgeraakt. Door de achterstand hadden we na de rust niks te verliezen, en zijn we er vol voor gegaan. Zo pakten we nog een verdiend punt en misschien hadden drie punten óók gekund.”

Maar op naar Club Brugge nu en we vragen ons al af: met of zonder Gerkens in de basis? Zeker van zijn plaats is hij allerminst, want hij zat al meermaals op de bank - de concurrentie is enorm. In elk geval heeft hij in Istanboel punten gescoord.