RC Genk van John van den Brom slikt tegen West Ham opnieuw twee goals na standaardsituaties: “We moeten ons beter voorbereiden”

“Het is de tweede keer achter elkaar je met 3-0 klop krijgt”, begon Van den Brom zijn analyse. “Voor rust vond ik ons redelijk gelijkwaardig aan West Ham. We stonden goed. Zij hadden meer de bal, maar het is een goede ploeg en dat wisten we. We konden toch een paar keer prikken in de omschakeling, gaven voetballend weinig weg.”

“Alleen nekken die verdomde stilstaande fases ons wederom”, ging de Nederlander verder. “Ik heb voor de match gezegd dat we er niet te veel over moesten praten, want het zou een eigen leven gaan leiden. Nu krijg je in de 46ste minuut wéér een goal uit corner tegen. Dat is bepalend geweest, ook voor het verloof van de tweede helft. De spelers hadden moeite om daarover heen te komen. Dan krijg je de 2-0 ook nog op vrije trap tegen en incasseer je snel de 3-0. Je hoopt dan dat het geen echte afstraffing wordt. We mogen blij zijn dat het maar 3-0 gebleven is.”

Van den Brom gaf aan dat zijn ploeg een andere tactiek hanteerde bij het verdedigen van hoekschoppen. “We hielden Ito en Bongonda voorin om meer ruimte te creëren. Bij de eerste drie à vier hoekschoppen ging dat nog harstikke goed. Je merkte ook twijfel bij de tegenstander, die het niet had verwacht. Tot het moment vlak voor rust. Het blijft moeilijk als wij het de tegenstander zo makkelijk blijven maken.”

Tien tegengoals

“Of we een specialist erbij gaan halen? Je kunt daar altijd naar kijken”, zei Van den Brom. “We gaan met de jongens bespreken wat de volgende mogelijkheid is. Feit is dat we nu tien tegengoals hebben op standaardsituaties. Soms is een bal heerlijk getrapt en kun je er niet veel aan doen, maar we moeten soms nog scherper worden en ons nog beter voorbereiden. Je kunt ook mandekking gaan doen, maar ook daarvoor geldt hetzelfde: je moet dan wel je man houden.”

Eerder op de donderdagavond klopte Rapid Wenen de Kroaten van Dinamo Zagreb. “Daardoor ligt de strijd om de tweede plaats nog open”, vond Van den Brom. “We zijn met drie ploegen die drie punten hebben. West Ham is duidelijk vertrokken, maar met het oog op die felbegeerde tweede plaats, ben ik blij dat Rapid zijn ding gedaan heeft en gewonnen heeft. Wij moeten leren uit onze match, om de volgende thuismatch tegen West Ham beter aan te vangen.”

© ISOPIX

Thorstvedt: “Het draait om efficiëntie”

Ook voor Kristian Thorstvedt werd het een frustrerende avond. “We hielden lang gelijke tred maar daar koop je niks voor”, besefte de Noorse middenvelder. “In het voetbal draait het om efficiëntie.”

“We schieten tekort voor beide doelen”, erkende Thorstvedt. “We lieten ook hier te veel kansen onbenut, terwijl we te makkelijke goals slikten. Maar we moeten blijven proberen om terug te slaan, het heeft geen zin om in een hoekje te kruipen. In voetbal heb je veel ups en downs. We hebben al vaak genoeg getoond dat we heel goed kunnen voetballen. Die kwaliteiten zijn niet weg. We moeten er weer staan tegen Gent, de hoofden moeten omhoog. Ook fysiek mag er geen probleem zijn.” (mg)