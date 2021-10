AA Gent staat met één been in 1/8ste finales van Conference League, maar Hein Vanhaezebrouck “gaat niet te vroeg victorie kraaien”

AA Gent is op weg om voor de derde keer in zes seizoenen door te stoten naar de achtste finales van een Europees toernooi. Sven Kums schonk de Buffalo’s tegen het Servische Partizan Belgrado een verdiende overwinning met zijn tweede Europese goal in twee wedstrijden.

Het is amper oktober, maar groepswinst en een rechtstreeks ticket bij de laatste zestien in de Conference League wenken nu al voor AA Gent. Een gelijkspel voor eigen­ publiek tegen Partizan over twee weken volstaat, als er geen uitschuivers komen tegen Anorthosis of Flora. “Maar ik ga niet te vroeg victorie kraaien. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg eerst verliest en dan nog wint. Ik zie het over twee wedstrijden wel. We moeten nu zorgen dat ze niet winnen bij ons”, rekent Hein Vanhaezebrouck zich nog niet rijk.

Dat Kums nota bene met de kop scoorde op een prima voorzet van Samoise, verraste zijn coach niet. “Ik ken Sven al lang, hè. Ik was wel verbaasd dat hij daar opdook, net nadat hij een corner had genomen. Maar verrast was ik niet met die goal. Ik kan er bijna tien opnoemen waarvan ik niet zeker was dat er iets zou mee gebeuren. Maar Sven kan goed geplaatst koppen.”

Toch zei Kums: “Ik denk dat het pas de tweede kopbalgoal in mijn carrière is. De ingestudeerde corner liep mis en ik volgde naar goal. Belangrijker was de zege. We hebben negen op negen. We kunnen met vertrouwen naar de match tegen Genk.”

Zo moeizaam de Buffalo’s in de competitie tot resultaten komen, zo walsen ze door Europa­. Niet dat dit Partizan van hetzelfde kaliber bleek als AA Gent. Als Markovic en Obradovic nog een eitje te pellen hadden met Vanhaezebrouck, hun gewezen trainer bij Anderlecht, dan was het vast een zachtgekookt. Markovic leek vooral te veel aan de chocolade-eieren te hebben gezeten. De enige echte kans voor Partizan voor de rust kwam er niet toevallig na een fout achterin bij AA Gent. Een slordige Okumu verspeelde de bal, waarna de verder ijzersterke Ngadeu zijn interceptie miste. Ricardo kon door, maar hij schoot voorlangs.

Geen penalty

En vond een tevreden Vanhaezebrouck: “We hadden na vijf minuten al een strafschop moeten krijgen.” Scheidsrechter Madden schoof Odjidja echter geel onder de neus omdat hij te opzichtig tegen de grond ging na licht contact met Obradovic. Streng, want er was contact, maar een penalty? “Jammer dat er geen VAR is. Tja, dit is slechts de derde competitie van Europa, en dus te klein voor een VAR”, monkelde Van­haezebrouck. Het hypothekeerde de wedstrijd van Odjidja. Nog voor de rust probeerde Vujasic Odjidja al een tweede geel aan te smeren. Madden hield zijn kaarten op zak. Partizan moest wel op zoek naar een lepe truc. AA Gent was baas.

Bolat redt

Chakvetadze en Odjidja in steun van Depoitre, dat is balvastheid en af en toe een knappe ingeving. De ren waarmee Chakvetadze de beste Gentse kans van de eerste helft aan Depoitre voorschotelde, leek even een flits uit een beter verleden. Alleen is dit oktober 2021, een maand waarin Depoitre moeizaam afwerkt. Hij plaatste de pass van Chak over.

De thuisploeg kwam met verse moed uit de kleedkamer, resulterend in een flinke kans voor Natcho aan de eerste paal. Maar het was Chakvetadze die Odjidja in de zestien bracht. Diens schot na een knappe sleepbeweging strandde op de vuisten van doelman Popovic. Een belangrijke kans, want uit de corner die volgde, zou Kums uiteindelijk scoren. Het had meteen 0-2 moeten staan, maar doelman Popovic redde een te centrale vrije trap van Odjidja en een schicht van Nurio.

Kansen afwerken, maar ook counters uitspelen, dat deed AA Gent niet. Het was Bolat zelfs die in het nerveuze slotoffensief van Partizan de meubelen redde en onderstreepte dat hij aan een foutloos seizoen bezig is. “Maar al bij al geven we weinig weg op een moeilijk veld, op een moeilijke verplaatsing”, aldus Kums. “Daar zijn we wel in gegroeid. We geven de laatste weken minder kansen weg.”

Mocht er zondag gewonnen worden in Genk zou dat pas de eerste reeks van drie opeenvolgende zeges dit seizoen zijn voor AA Gent. Om maar te zeggen dat ook deze winst niets zegt over wat volgen zal.