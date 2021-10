Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert: “Covid Safe Ticket ligt vandaag niet op tafel Vlaamse regering”

De Vlaamse regering heeft vandaag geen plannen om het Covid Safe Ticket in te zetten in de strijd tegen het coronavirus, zo verklaarde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vrijdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Hij gaf wel aan dat er nagedacht moet worden over alle beschikbare middelen, dus ook de coronapas, om de pandemie te bedwingen.

“We moeten te allen prijze vermijden dat we opnieuw zaken moeten sluiten”, zegt Lachaert. “We gaan de komende dagen de cijfers moeten evalueren, en het is inderdaad zo dat die zorgen baren. In zo’n geval kunnen bijvoorbeeld mondmaskers een middel zijn.” Eerder deze week braken ook premier Alexander De Croo (Open VLD) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al een lans om het mondmasker weer meer te dragen.

De oproep van Open VLD en CD&V, donderdag, om de coronapas ook in Vlaanderen mogelijk te maken, moet volgens Lachaert vooral begrepen worden als een vraag om alle middelen te durven bekijken. “We mogen daarbij niet ideologisch blind zijn en zo de samenleving in de afgrond storten”, meent hij. “We willen geen pasjesmaatschapij in een situatie waarin iedereen gevaccineerd is en er geen reden is tot paniek. Dat was tot hiertoe het geval, maar nu stijgen de besmettingen, gaan hier en daar scholen dicht en is er ook een dreiging om activiteiten te sluiten.”

Lachaert was te gast in ‘De ochtend’ vanwege de feestelijkheden rond de 175e verjaardag van de liberale partij in België. Die verjaardag viert hij samen met zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez. De stijl van de twee voorzitters is nogal verschillend, gaf ook Lachaert toe. “Zijn rol is ook anders dan de mijne. Mijn partij levert de premier en moet compromissen leveren, Georges-Louis heeft iets meer ruimte om kleur te geven, en de politieke context is ook iets anders. Maar als we ideologisch discussiëren, zitten we heel dicht bij elkaar.”