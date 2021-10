Er waren geen Antwerp-supporters toegelaten in Turks stadion, maar deze fans raakten op gewiekste manier toch binnen

Ook al waren er officieel geen uitsupporters toegelaten in het stadion van Fenerbahçe trokken er toch naar schatting zo’n 150 supporters vanuit België naar Istanboel, hopend om toch via een of andere weg aan een ticket te geraken voor de belangrijke Europese wedstrijd van hun club. Voor het gros bleek dat een hopeloze zaak. Maar onderschat nooit de vindingrijkheid van een Antwerpfan. Elf Antwerpsupporters raakten toch binnen. “Door de identiteiten van bestaande Turken te ‘gebruiken’”, glunderen Mike en Jasper, twee van de gelukkigen.