Na twee maanden eindelijk verklaring voor “mysterieus” overlijden van koppel en baby in natuurgebied

Midden augustus kwamen drie leden van een Amerikaans gezin samen met hun hond om het leven tijdens een wandeling in een natuurgebied in Californië. Pas twee maanden later is er een verklaring voor de overlijdens.

De 45-jarige John Gerrish, zijn vrouw Ellen Chung (30), hun dochtertje Miju (1) en hun hond Oski kwamen op 15 augustus om het leven tijdens een wandeling op het Hites Cove-pad in het Sierra National Forest. Twee dagen later werden hun lichamen, allemaal in de buurt van elkaar teruggevonden. Hun voertuig stond ongeveer anderhalve kilometer verderop geparkeerd.

De overlijdens stelden de speurders meteen voor een raadsel: er leek geen kwaad opzet in het spel en de gezinsleden stonden bekend als fervente wandelaars. Hoe waren ze dan - zo kort na elkaar - om het leven gekomen?

De voorbije weken werden er tal van mogelijke doodsoorzaken geopperd. De gezinsleden werden blootgesteld aan koolstofmonoxide, luidde het onder meer. Of aan gas uit de naburige mijnen. Of ze werden getroffen door de bliksem. Zelfs giftige algen uit de naburige waterbronnen werden even als mogelijke schuldige aangeduid.

Twee maanden later is het “mysterie” pas echt opgehelderd. “De drie gezinsleden en de hond werden allemaal het slachtoffer van extreme hitte en uitdroging”, zo verklaarde sheriff Jeremy Briese deze week op een persconferentie. “Op 15 augustus waren de temperaturen in het natuurgebied erg hoog, rond de 43 graden, en het grootste deel van het 13 kilometer lange wandelpad heeft weinig schaduw of bomen.”

Volgens Briese heeft het zo lang geduurd om de doodsoorzaak vast te stellen “omdat hittegerelateerde overlijdens erg moeilijk te onderzoeken zijn”. “Toen de lichamen werden gevonden, waren er geen duidelijke tekenen van wat tot hun dood zou kunnen hebben geleid”, verklaarde hij nog.