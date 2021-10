Na 19 miskramen zet Cary baby van 6,4 kilo op de wereld: “Hij had veel bekijks in het ziekenhuis”

Een Amerikaanse vrouw is eerder deze maand bevallen van een baby van liefst 6,4 kilo, zo meldt Fox News. “Finnley had veel bekijks in het ziekenhuis”, aldus de moeder die in het verleden al negentien miskramen moest verwerken.

Vlaamse jongetjes wegen bij de geboorte gemiddeld ongeveer 3,45 kilo. Finnley Patonai, een jongetje uit Glendale (Arizona) woog bijna 3 kilo meer. “Mijn water brak toen ik bij de gynaecoloog op de weegschaal stond”, zegt moeder Cary Patonai. “Daarom werd mijn geplande keizersnede met een dag vervroegd. Geschat werd dat hij 6,25 kilo zou wegen.”

Maar dat vond Finnley blijkbaar nog niet genoeg, want zijn uiteindelijke geboortegewicht zou nog 150 gram meer bedragen: 6,4 kilo. Hij meet ook liefst 60 centimeter. “Hij was al zo groot en dan had ik ook nog eens bijna dubbel zo veel vruchtwater als normaal. Mijn babybuik was dus nogal groot, ja. Niet bepaald comfortabel, maar toch zou ik het allemaal opnieuw doen voor dit wondertje.”

Finnley is het derde zoontje voor Cary en Tim Patonai. Devlen is tien en Everett is twee. Ook zij kwamen allebei met een keizersnede ter wereld. Devlen woog 3,7 kilo bij zijn geboorte, Everett al 5 kilo. “De dokter vertelde me dat Finnley het zwaarste kindje is dat hij in 27 jaar op de wereld heeft helpen zetten. Hij had veel bekijks in het ziekenhuis. De verpleegsters en de dokters waren altijd over hem aan het praten.”

Het jongetje - zeg maar: de jongen - paste in geen enkel kledingstuk dat zijn ouders op voorhand voor hem hadden gekocht. “Hij draagt nu al outfits die normaal gezien bestemd zijn voor baby’s tussen de zes en de negen maanden.”

Omdat hij zo groot en zwaar was, moest Finnley wel langer dan normaal in het ziekenhuis blijven. Acht dagen in totaal. Een zware periode voor Cary, die in het verleden al negentien miskramen moest verwerken. “Alleen naar huis moeten gaan was voor mij emotioneel erg zwaar. Gelukkig besefte ik dat het voor de goede zaak was. En dat hij in uitstekende handen was.”