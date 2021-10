Schattig: zeldzame sneeuwluipaard geboren in Britse zoo

Heuglijk nieuws uit ‘The Big Cat Sanctuary’ in Kent, Engeland. In september is er een sneeuwluipaard geboren. Het zeldzame dier kwam ter wereld dankzij een Europees broedprogramma. Het jongetje “heeft al heel wat attitude” en stelt het goed.

De schattige welp weegt zo’n 2 kilogram en wordt verzorgd door zijn moeder en de verzorgers van de zoo. Binnenkort zal het kleintje voor het eerst naar buiten mogen. De zoo is opgetogen met de komst van het welpje en hoopt dat zijn hoge schattigheidsfactor voor heel wat meer bewustzijn zal zorgen. De sneeuwluipaard is namelijk een bedreigde diersoort, waarvan er nog zo’n 4.000 à 6.000 van in het wild leven.

bekijk ook

Voor het eerst in vijf jaar sneeuwpanter gespot in het wild in Kazachstan

Unieke beelden laten brul van zeldzaam sneeuwluipaard horen

(tact)