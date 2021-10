Lading menselijke uitwerpselen uit vliegtuig valt op man: “Vloeibaarder dan normaal door warm weer”

De man woont in de omgeving van Windsor Castle. — © Shutterstock

Het incident komt nu naar buiten omdat een lokale bestuurder van Clewer East, Karen Davis, erover heeft gesproken bij een vliegtuigevenement van Royal Borough Of Windsor. Zij was “geschokt” toen ze erover hoorde.

Zijn “hele tuin, de tuinparasols en hijzelf werden allemaal bedekt door de menselijke ontlasting”, zei Davis.

De man woont in de buurt van Windsor Castle. Toen het vliegtuig het vliegveld Heathrow naderde, werd de ontlasting overboord gekieperd. “Ik weet dat er elk jaar een paar incidenten gebeuren met bevroren ontlasting van vliegtuigen, maar dit was niet bevroren”, aldus Davis. “Zijn hele tuin is bespetterd op zeer vervelende wijze.”

Volgens een andere bestuurder, John Bowden, gaat het om “een kans van één op één miljoen.” Het hete weer zorgde er deze zomer voor dat het “vloeibaarder dan anders” naar beneden kwam. “Ik hoop dat geen enkele inwoner van onze regio dit ooit nog hoeft mee te maken”, besluit Davis.