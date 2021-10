15 doden bij ontploffing en brand in buskruitfabriek in Rusland

De ontploffing vond vrijdagochtend plaats in een fabriek in de stad Rjazan, ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Daar waren op dat moment zeventien mensen aanwezig. “Vijftien mensen zijn dood, één iemand werd met ernstige brandwonden opgenomen in het ziekenhuis”, zo meldt de regionale overheid. “Over het lot van één persoon is niets bekend.”

De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. In de mededeling van het ministerie wordt melding gemaakt van een “verstoring van het technologisch proces”. Het gebouw waarin het incident plaatsvond is volledig vernield, zo meldt het nieuwsagentschap Tass.

Er momenteel geen gevaar voor de omwonenden, zegt het ministerie nog.