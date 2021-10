Klimaatspijbelaars klaar voor nieuwe mars: “Als we de regels breken, is er meer aandacht voor het klimaat”

In februari 2019 was er al een klimaatmars in Gent. (archiefbeeld) — © fvv

Anuna De Wever had twee weken geleden opgeroepen om opnieuw wekelijks op straat te komen tijdens de schooluren. Van 31 oktober tot 12 november vindt namelijk de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. “Als we de regels breken, is er meer aandacht voor de actie, en dus meer aandacht voor het klimaat”, klonk het.

In Gent komen de jongeren om 12 uur samen op de Poeljemarkt, onder de Stadshal. Van daaruit start een mars door de Gentse binnenstad langs onder meer de Vlasmarkt en de Sint-Pietersnieuwstraat, om te eindigen op het Sint-Pietersplein. Daar vinden nog enkele speeches plaats, om te eindigen rond 16 uur.

Volgende week weer

Hoeveel jongeren de oproep van Anuna De Wever volgen, is nog niet zeker. De politie verwacht 1.000 tot 5.000 deelnemers. “Het is onmogelijk om het preciezer te bepalen”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “We zijn aanwezig om incidenten of baldadigheden te voorkomen. Ter voorbereiding zaten we al samen met Youth for Climate.”

Tegelijk organiseert Youth for Climate een gelijkaardige mars in Louvain-la-Neuve. Ook in Antwerpen zullen jongeren op straat komen. Op 10 oktober lokte de Klimaatmars in Brussel al tienduizenden mensen. De komende weken worden de spijbelacties herhaald.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) keurt het spijbelen af. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan”, zegt hij.