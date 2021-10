De boodschap – in drukletter aan de voordeur van de bewuste arts – is niet mis te verstaan. — © rr

Een Antwerpse huisarts weigert vanaf januari nog patiënten te zien die niet volledig gevaccineerd zijn. Dat laat hij in niet mis te verstane woorden weten via een briefje aan zijn voordeur. De Orde der Artsen is geen voorstander van zo’n algemene weigering. “Maar ik begrijp zijn noodkreet”, zegt prof. dr. Michel Deneyer, woordvoerder van de Orde.