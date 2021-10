Terwijl politici kibbelen, wordt druk voor Vlaamse coronapas steeds groter: “Laten we gevaccineerden belonen”

Geen coronapas in Vlaanderen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is duidelijk. “Uiteraard zijn wij bezorgd over de stijgende cijfers. Maar gaat er iets veranderen? Nee. “De Vlaamse regering heeft daar drie weken geleden over beslist en dat is nu nog altijd zo”, klinkt het bij de Vlaamse regeringsleider. Maar via zijn coalitiepartner CD&V, een aantal gouverneurs en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) komt de discussie sowieso weer boven water. “Laten we gevaccineerden belonen.”