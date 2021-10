Coronacommissaris Pedro Facon: “Vooral niet-gevaccineerden bij besmettingen en ziekenhuisopnames door Covid-19”

Het zijn vooral niet-gevaccineerde personen die besmet raken met het coronavirus en die recentelijk opgenomen werden in het ziekenhuis. Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon vrijdag gezegd op de wekelijkse persbriefing van Sciensano, waar hij een RAG-rapport over de vaccinatiestatus presenteerde.

Sinds twee weken registreren ziekenhuizen in ons land de vaccinatiestatus van coronapatiënten. Het gaat om een duizendtal nieuwe hospitalisaties, waarop een eerste analyse is uitgevoerd. “De vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is niet evident: een andere sociologie en ander contactgedrag”, zei Facon die aanmaande voorzichtig te zijn met conclusies.

Besmettingen

“Bij mensen onder 65 jaar zien we een vier tot tien keer lager aantal besmettingen bij gevaccineerden tegenover niet-gevaccineerden. Er is ook een duidelijk effect van de vaccinaties bij 12- tot 17-jarigen op besmettingen in scholen. Bij 65-plussers zijn de verschillen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden minder groot. In Vlaanderen en Brussel raken zelfs meer mensen besmet die gevaccineerd zijn tegenover mensen die niet gevaccineerd zijn. Ook dat is op zich niet vreemd. Er is behoorlijk wat meer contactgedrag onder de 65-plussers, ook bij gevaccineerden. Daardoor zijn er meer doorbraakinfecties”, aldus Facon. Hij wees daarbij naar de afnemende immuniteit de maanden na vaccinatie. Dat leidde tot het toedienen van een boostervaccin.

Ziekenhuisopnames

Ook bij de ziekenhuisopnames zijn verschillen te zien tussen patiënten naargelang hun vaccinatiestatus. “Voor wie jonger dan 65 jaar is, zien we een duidelijk verschil tussen wie wel en niet gevaccineerd is. Het gaat zelfs om een factor tot tien: in Vlaanderen incidentie 0,9 voor volledig gevaccineerden tegen 9,8 voor niet-gevaccineerden.”

Bij de 65-plussers in Vlaanderen geldt: incidentie 8,8 voor volledig gevaccineerden tegen 25,3 voor niet-gevaccineerden. Facon wees erop dat het gaat om relatief beperkte cijfers van een 600-tal nieuwe hospitalisaties tussen 12 en 18 oktober. “Het toont duidelijk de werking van de vaccins aan. Toch zullen we nog altijd een aantal gevaccineerden in het ziekenhuis blijven zien.”

Facon preciseerde dat van de 614 nieuwe hospitalisaties de voorbije week 55 procent gevaccineerd was. “Maar drie kwart waren 65-plussers en 60 procent was 75-plusser. Op de dienst intensieve zorg ging het om een 60-tal gevaccineerden, maar ook hier ging het om 70 procent 65-plussers.”

“Als je je ziek voelt, blijf dan thuis”

De coronacommissaris gaf tot slot een aantal tips mee voor een veilige herfst en winter. Je laten vaccineren, ook met een boosterprik, topt dat lijstje. Als je je ziek voelt, blijf je thuis van het werk of van school en ontmoet je geen vrienden. “Zeer belangrijk en op dit vlak hebben we een beetje een slechte cultuur in België. Verder verlucht ruimtes en respecteer de quarantaine- en isolatiemaatregelen. Deze tips zijn onze beste linie van verdediging, ook tegen aandoeningen zoals griep en RSV”.