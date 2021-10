Union Berlijn wil met Feyenoord en UEFA in gesprek na rellen in Rotterdam

FC Union Berlijn wil met Feyenoord en de UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond het groepsduel tussen beide ploegen van donderdag in de Conference League. De Duitse club klaagt over lange wachtrijen voor De Kuip. Ook zou de politie buitensporig hard hebben ingegrepen.

“In onze ogen mag het niet zo zijn dat honderden fans van ons met tickets voor rust nog niet in het stadion zaten”, zegt woordvoerder Christian Arbeit van de club uit Berlijn. “Ook heb ik beelden gezien van fans van ons die het slachtoffer zijn geworden van hard ingrijpen van de politie. Al met al is dit onaanvaardbaar voor ons”, aldus Arbeit. “We zullen moeten bekijken hoe dit op Europees niveau heeft kunnen gebeuren.”

De Nederlandse politie heeft voor, tijdens en na de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Union Berlijn (3-1) in totaal 75 mensen aangehouden. 59 Duitse fans werden opgepakt in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Zij waren volgens een politiewoordvoerder uit op een confrontatie met supporters van Feyenoord.

In de buurt van De Kuip werd het onder meer onrustig toen een groep van honderden Duitse supporters in een optocht vanaf de Oude Haven richting het stadion liep. De Mobiele Eenheid begeleidde de stoet. Toen die op de Oranjeboomstraat te langgerekt werd, vroeg de ME de kopgroep om stil te staan zodat de groep bij elkaar bleef. “Dat viel in verkeerde aarde, en de kopgroep begon op de ME in te slaan”, verklaarde een woordvoerder van politie. De ME heeft vervolgens de orde hersteld door met wapenstokken terug te slaan, zegt de politie.

Politiehond

Daarbij kreeg de ME hulp van een politiehond, die drie Berlijn-supporters en onbedoeld een ME’er beet. Zij zijn alle vier door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. De Duitse fans werden na hun medische behandeling aangehouden.

Omdat de tocht vanaf de Oude Haven lang duurde, moest een deel van de supportersgroep vervolgens tijdens de wedstrijd voor het stadion wachten om binnen te komen. Tijdens het wachten staken de supporters vuurwerk af. Een politiepaard schrok daarvan, waardoor het paard en de agent allebei vielen en lichtgewond raakten.

Een delegatie van Union Berlijn was woensdagavond het doelwit van de aanval van zo’n twintig hooligans in een bar in Rotterdam. Onder anderen voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche behoorden tot de groep van 25 personen die woensdagavond in horecagelegenheid De Huismeester werden bekogeld met stoelen en andere voorwerpen. Eén vrouw uit het Duitse gezelschap raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.

Union Berlijn en Feyenoord treffen elkaar op 4 november in Berlijn.