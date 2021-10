Basisschool sluit tot herfstvakantie nadat meer dan 20 procent van leerlingen positief test: “En wellicht zijn het er nog meer”

Corona slaat stevig toe in basisschool OLVA Sint-Katarina - beter bekend als OLVA Katrientje - in Assebroek. Meer dan twintig procent van de leerlingen blijkt er besmet te zijn. De school telt 363 leerlingen, dus meer dan 70 daarvan testten positief. “En wellicht zijn het er nog wat meer, want de kleuters worden niet getest”, zegt directeur Katie Antjon. “De wereld is weer opengegaan zonder richtlijnen of restricties. Maar kinderen zijn niet gevaccineerd. En zo gaat het virus dus rond.”

De eerste besmettingen werden vorige week al vastgesteld. De school begon toen met de contacttracing en daardoor moest nu en dan een klas in quarantaine gaan. Maar ondertussen zijn al zodanig veel leerlingen besmet, dat de situatie onhoudbaar werd. “Daarom hebben we beslist om tot aan de herfstvakantie te sluiten.”

Online les

Opvallend: geen enkele leerkracht testte positief. Zij kwamen vrijdag samen om de situatie te bespreken en om de voorbereidingen te treffen om hun lessen verder online te geven. “Alles werd in gereedheid gebracht, ook qua materiaal. Zo zullen leerlingen die geen computer hebben er thuis een van de school kunnen gebruiken.”

“Het enige voordeel aan de hele situatie is dat we ondertussen wel geleerd hebben hoe we heel snel moeten schakelen”, zegt Antjon nog. “We gaan er vanuit dat we na de herfstvakantie weer op een normale manier van start kunnen gaan. De meeste kinderen zullen dan veertien dagen thuisgezeten hebben.”