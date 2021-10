Louis was tevreden: Noa Lang en Danjuma Groeneveld zitten opnieuw in voorselectie Oranje

Noa Lang en Arnaut Danjuma Groeneveld zijn door de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen. De aanvaller van Villarreal, ex-Club Brugge, ontbrak tijdens de vorige interlandperiode, maar werd later toch opgeroepen om Cody Gakpo te vervangen. Club Brugge-sensatie Lang debuteerde tijdens de vorige interlandperiode voor Nederland en vierde dat met een assist tegen Gibraltar.

De voorselectie bestaat in totaal uit dertig spelers. “Dat is bewust wat meer dan normaal. We hebben op dit moment echter te maken met jongens die kampen met blessures”, aldus Van Gaal. “En verder heeft een aantal internationals weinig speelminuten in de benen. Vandaar de keuze voor een wat grotere groep.”

De definitieve selectie wordt op vrijdag 5 november bekendgemaakt. Het Nederlands elftal speelt op zaterdag 13 november tegen Montenegro en drie dagen later is Noorwegen de laatste tegenstander in de WK-kwalificatie.