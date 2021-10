Vincent Kompany staat tegen Beerschot voor zijn 50ste match als hoofdtrainer: “Coach in één van de moeilijkste Anderlecht-periodes uit de geschiedenis”

Zijn telefoon had toch gerinkeld. Pep Guardiola had Vincent Kompany toch gebeld voor het Champions League-duel van Manchester City tegen Club Brugge. Na de 5-1 zege van The Citizens op Jan Breydel bedankte Guardiola Kompany voor de raad over Vanaken en Rits. De Anderlecht-coach lacht. “Jongens een beetje serieus blijven, hé. Iedereen heeft de wedstrijd gezien. Welk advies zou ik Guardiola kunnen hebben gegeven? Het is een team van wereldklasse. Ik kan wel de ene of andere naam hebben uitgelicht, maar dat maakt niet uit. Of deze zege van City me blij maakte? Ik ben daar niet zo mee bezig geweest met City, met de Champions League. Voor mij telde het duel met Beerschot.”

Dat wordt wel een belangrijke match. Paars-wit kon al 4 matchen op rij niet winnen. Vier gelijkespelen tegen AA Gent, Club Brugge, Oostende en STVV leverden slechts 4 op 12 op. Zeker tegen Sint-Truiden leverde RSCA een zwakke partij af. Ondanks een meer ervaren ploeg zit er nog altijd veel wisselvalligheid in Anderlecht. “Vooral dan in de resultaten, minder in de prestaties. Oké, tegen Sint-Truiden was het niet goed, maar daarvoor moet je eigenlijk al teruggaan naar de match tegen Vitesse om een zwakke partij van ons tegen te komen. Een moeilijke match kan altijd eens, maar nu moeten we ook meer regelmaat in onze resultaten leggen en zeker onszelf belonen als we goed spelen.”

De confrontatie met Beerschot is een must-win. Je kunt u niet voorstellen dat Anderlecht het eerste team is dat tenondergaat tegen een club die 2 op 33 heeft en nog niet kon winnen. “Het is niet omdat Beerschot een zwakke seizoensstart had, dat ze ook een zwak seizoenseinde zullen kennen”, gaf Kompany nog mee; “Maar wij kijken naar onszelf. We hebben na STVV goesting om de puntjes op de i te zetten. Vol tempo beginnen, vol intensiteit starten. Ik wist wel dat onze seizoensstart soms wat verborgen moeilijkheden zou kennen, maar nu moeten we resultaten halen.”

Jubileum

Voor Vincent Kompany is het overigens een jubileummatch. Hij beleeft zijn 50ste match als jonge hoofdtrainer. Hoe schat hij zelf zijn evolutie in? “Het is nu nog geen tijd om een bilan te maken”, besluit hij. “Het enige wat ik kan zeggen is dat ik hoofdtrainer ben geworden in één van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van Anderlecht. Alles moet in zijn context geplaatst worden. We speelden vorig seizoen met zowat de jongste ploeg van België en dan moesten de beste elementen verkocht worden. Dat is niet evident. Club Brugge speelde dit jaar één keer met jonkies en verloor 6-1 van AA Gent. Standard past jeugdproducten in en dat heeft gevolgen voor de club. Bij ons was het vorig seizoen elke week zo. Jullie mogen de conclusies trekken, maar het is toch anders om nu 50 matchen hoofdtrainer te zijn van Anderlecht dan trainer te zijn van het Anderlecht-team waar ik indertijd in speelde.”

Klopt, maar toch blijft het Anderlecht. Zondag moet er gewonnen worden van Beerschot.