Vrouw maand langer in cel voor moord op buurvrouw van broer: “Ze heeft veel spijt”

Advocaat Alexander Verstraete zegt dat zijn cliënte Athena M. erg onder de indruk is van wat er is gebeurd.

“Ze beseft niet goed hoe het zover is kunnen komen.” Dat zegt de advocaat van Athena M. (30) over de moord die de Ieperse pleegde op Caroline Kint (65), de buurvrouw van haar broer. De raadkamer verlengde vrijdag haar aanhouding.

Athena M. verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. “Ze is zeer onder de indruk van wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat Alexander Verstraete. “Ze heeft heel veel spijt en beseft niet goed hoe het zover is kunnen komen. Ze zal haar verantwoordelijkheid dragen.”

De 30-jarige Ieperse vernam donderdag dat haar slachtoffer, de 65-jarige Caroline Kint, ‘s morgens was bezweken aan haar verwondingen. De twee hadden elkaar op vrijdag 15 oktober gekruist in een appartementsgebouw in de Minister Tacklaan in Kortrijk, waar Athena M. op bezoek was bij haar broer T.M.

Onder invloed van drugs of niet?

“De aanleiding van het ernstige incident waren klachten van overlast die het slachtoffer had over de broer van mijn cliënte”, zegt Verstraete. “Ze heeft toe dat ze het slachtoffer een zware duw heeft gegeven. Over wat daarna is gebeurd, lopen de verklaringen van de aanwezigen uiteen. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.”

Onder meer een buurvrouw en twee vrienden van T.M. zagen of hoorden de feiten gebeuren. Vast staat dat Caroline Kint ernstig werd toegetakeld. De vrouw liep zware verwondingen op aan het hoofd en overleed zes dagen later.

T.M. zelf was niet aanwezig toen het incident gebeurde, maar toen hij terugkeerde, bood hij geen hulp. Ook hij moet minstens een maand langer in de cel voor schuldig verzuim.

Gerechtsdeskundigen zullen nu Athena M. verder onderzoeken. Zo werd een bloedafname genomen om te controleren of ze onder invloed was van drugs.