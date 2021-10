Steven Van Gucht licht snel stijgende cijfers toe: “Vierde golf is bezig”

Na een plateau van zes weken neemt de epidemie nu snel toe. De vierde golf is bezig. Er is een explosieve groei van het aantal besmettingen, in het hele land en over alle leeftijden. Die boodschap bracht viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano.

Tussen 12 en 18 oktober waren er in ons land ook elke dag gemiddeld 3.626 besmettingen per dag, of 59 procent meer dan een week eerder. Maandag 18 oktober werden 6.533 nieuwe besmettingen opgetekend, een nieuw dagrecord voor 2021. Dergelijk niveau is van oktober 2020 en de tweede coronagolf geleden.

De positiviteitsratio staat op 7,1 procent (+1,8 pct). De hoge viruscirculatie is een probleem. “Als die hoog is, kunnen kleine risico’s zorgen voor een groot aantal patiënten in de ziekenhuizen”, klonk het.

De afgelopen drie dagen werden meer dan 100 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen, de voorbije week waren er dat gemiddeld 93 per dag (+53 procent). De ziekenhuisopnames volgen de besmettingen met 1 tot 2 weken vertraging en zullen dus nog toenemen de komende dagen. Indien de huidige trend aanhoudt, kan de bezetting op intensieve verdubbelen: richting 400 tot 500 patiënten, klonk het. Er liggen nu 1.032 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen (+30 procent), waarvan 230 (+19 procent) op intensieve zorg.

Met 13 overlijdens per dag (+18 procent) zitten we op een hoger niveau dan onze buurlanden. De cijfers zijn wel nog altijd veel lager dan in de vorige golven. Eén op de vijf overlijdens doet zich voor in een woonzorgcentrum. Het totaal aantal stergevallen komt nu op 25.835.

Van Gucht: “Laat je testen”

Van Gucht gaf ook cijfers voor de mensen met coronabesmettingen: 10 procent van de mensen met verkoudheid en 40 procent van mensen met griep bleek ook besmet te zijn met het coronavirus. “Laat je testen, is de boodschap.” De meeste nieuwe gevallen zijn kinderen op basisschoolleefijd, maar ook onder dertigers en veertigers neemt de viruscirculatie fors toe. Deze leeftijdsgroep is goed voor 30 procent van de nieuwe besmettingen.

Hij herhaalde de noodzaak van een goede opvolging van de basismaatregelen en het belang van vaccinatie als eerste verdedigingsmiddel. Vaccineren tegen griep noemde hij een goed idee, in het belang om ziekten - en dus druk op de ziekenhuizen - te voorkomen.