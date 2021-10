“Grootste slang ter wereld” met kraan opgetild in regenwoud Dominica

Dominica is een 750 vierkante kilometer groot eiland in de Caribische Zee let amper 70.000 inwoners. Het eiland heeft een van de ruigste en meest natuurlijke landschappen in de Caraïben en staat bekend om de vele dieren die er nog in het wild leven. Onder meer de boa constrictor, een slangensoort die tot 4,5 meter lang kan worden, komt nog op het eiland voor. Al is het niet duidelijk of het om een boa gaat op deze beelden.