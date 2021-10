De man die Trump wekelijks te kijk zette op nationale tv: Alec Baldwin, de wereldacteur met een kort lontje

Een vreselijk ongeval was het, op een filmset in de buurt van New Mexico. De 63-jarige acteur Alec Baldwin schoot er ongewild een crewlid dood met een pistool dat niet geladen had mogen zijn . Maar wie is die Alec Baldwin?

Alec Baldwin komt uit een Amerikaans gezin boordevol acteertalent. De ouders van de 63-jarige Alexander Rae Baldwin II, zoals hij voluit heet, zagen elk van hun vier zoons professioneel acteur worden. Maar Daniel, William en Stephen Baldwin doen dat - ondanks enkele gesmaakte rollen en acteerprestaties - op een bescheidener niveau dan hun oudste broer. Hij mag zich zonder verpinken een wereldberoemd acteur noemen.

© BELGAIMAGE

Zelf heeft Alec Baldwin zeven kinderen. Ireland, een dochter, komt als enige daarvan voort uit zijn stukgelopen huwelijk met collega-actrice Kim Basinger. De twee speelden geliefden in de film The marrying man en werden ook echt verliefd. Ze trouwden in 1993, maar gingen in 2000 uit elkaar. Het begin van een vechtscheiding die zeven jaar zou aanslepen. Pas in 2011 vond hij opnieuw de liefde, bij yoga-instructrice Hillary ‘Hilaria’ Thomas. Met haar trouwde hij in 2012 en heeft hij twee dochters en vier zoons: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo en Lucia.

Veel prijzen

De wereld leerde Alec Baldwin kennen als acteur in de populaire televisiereeks Knots landing. Daarin speelde hij van 1984 tot 1986. Het was de start van een grote carrière in de filmwereld. De lijst met films waarin Baldwin hoofdrollen en gastrollen kreeg, is lang en indrukwekkend. Beetlejuice, The hunt for red october, The cooler, The departed, Mission impossible: rogue nation en ga zo maar door. Hij was ook actief in het theater. Daar speelde hij in A streetcar named desire.

© Jim Weber/The New Mexican

Hij oogstte daarmee veel lof, maar in de prijzen viel hij pas toen hij van 2006 tot 2013 naast Tina Fey schitterde in de sitcom 30 rock. Voor zijn acteerprestaties daarin won hij twee Emmy-awards, drie Golden Globe-awards en zeven Screen Actor Guild-awards. Geen enkele acteur heeft meer van die SAG-awards op zijn schoorsteen staan. Vandaag duikt hij nog steeds op in tal van films.

De laatste jaren bracht hij veel Amerikanen ook wekelijks aan het lachen door zich te ontpoppen tot imitator van ex-president Donald Trump in het tv-programma Saturday night live. Er gingen heel veel sketches viraal op het internet, en toen Donald Trump Twitter nog mocht gebruiken ging hij daar geregeld in de clinch met Baldwin. Het was duidelijk dat de ex-president de imitatie maar matig kon waarderen. Niet onlogisch: lovend was ze niet.

Naast een acteur is Baldwin ook een activist en filantroop, die zich geregeld inzet voor goede doelen. Zo gaf hij in 2011 nog een miljoen dollar aan het noodlijdende New York Philharmonic.

Politie

Waar Baldwin in de VS ook voor bekendstaat, is zijn kort lontje. Sinds 2014 kwam hij al minstens drie keer in aanraking met de politie, en telkens werd hij meegenomen naar het bureau voor weerspannig gedrag. In 2019 werd hij nog veroordeeld tot het volgen van een cursus woedebeheersing na een vechtpartij met een man om een parkeerplaats.